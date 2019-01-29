Пьяный пассажир рейса Петербург - Анталья устроил дебош в самолете

Командиру экипажа самолета рейса FV5863 Санкт-Петербург - Анталья (Турция) пришлось запросить посадку в Сочи из-за нападения пассажира на стюардессу. Самолет авиакомпании "Россия", выполнявший рейс в Анталью, экстренно сел в Сочи.

Как передали сегодня информагентства, пассажир избил стюардессу. Ей потребовалась помощь медиков.

Пассажиры, летевшие этим рейсом, говорят, что авиадебошир находился в состоянии алкогольного опьянения и вел себя неадекватно, - передает РБК. По словам одной из женщин, пассажир ударил стюардессу.

До Турции хулиган не долетел. В аэропорту Сочи его встретила полиция. Правоохранители будут решать, какое ему вынести наказание. Это зависит от характера травмы стюардессы.