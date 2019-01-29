Московской скорой медицинской помощи не ограничивали госпитализацию больных

Информация о том, что московскую «скорую помощь» вынуждают как можно реже госпитализировать больных, не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе столичного Департамента здравоохранения.



«В ряде интернет-изданий появилась информация о якобы имеющемся на станции скорой и неотложной медицинской помощи им А.С. Пучкова запрете для медицинской эвакуации пациентов и/или ее ограничении. Решение о необходимости медицинской эвакуации (госпитализации) с места нахождения пациента принимает медицинский работник выездной бригады скорой медицинской помощи (СМП), прибывший на вызов. Основным критерием для госпитализации является состояние пациента в момент его осмотра. При определении медицинским персоналом бригад СМП наличия экстренных показаний для медицинской эвакуации каких-либо ограничений не существует. Все нуждающиеся пациенты, при их согласии, доставляются в лечебные учреждения, отказы нуждающимся в экстренной госпитализации не допускаются. Использованные в статье фотографии якобы распространенных на станции материалов «Меры по снижению госпитализации» являются фальсификацией», - говорится в сообщении.



В пресс-службе подчеркнули, что в случаях отказов пациентов от медицинской эвакуации обеспечивается их динамическое наблюдение (активы) бригадами СМП, отделений неотложной медицинской помощи или врачами поликлиник. Пациенты с амбулаторной травмой обоснованно доставляются в травматологические пункты, где им оказывается вся необходимая медицинская помощь врачами специалистами.



В департаменте обратили внимание на то, что не все пациенты, обратившиеся в службу «скорой помощи», нуждаются в медицинской эвакуации.



«В ряде ситуаций возможно оказать необходимую медицинскую помощь на месте вызова, в том числе применив имеющиеся на оснащении бригад СМП высокоэффективные лекарственные препараты. Так, например, пациентам с повышением артериального давления, с нарушениями ритма сердца, хроническими и остро возникшими болевыми синдромами, повышением температуры тела зачастую достаточно проведения медикаментозной терапии бригадой СМП», - уточнили в департаменте.



По данным ведомства, ежедневно 25-30% (около 3 тыс. вызовов) бригад заканчиваются госпитализацией пациента. Только за минувшую неделю было направлено в городские стационары более 20,5 тыс. пациентов.



