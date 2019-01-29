Опубликовано предсказание Ванги об усилении роли России в мире в 2019 году

Отечественные СМИ выложили пророчество Ванги на 2019 год. В предсказании, в частности, прогнозируется усиление роли Российской Федерации в мире.

Как пишет vm.ru, болгарский экстрасенс предрекла, что в 2019-м РФ должна превратиться в одну из самых сильных держав на Земле. Страна станет духовным ковчегом для всех, кто сбился с пути, например, для европейцев.

В процитированной заметке рассказывается, что медиум также спрогнозировала природные катаклизмы, которые приведут к гибели большого количества людей.

Ранее сообщалось, что на страницах интернет-прессы появилось пророчество, которое приписывается Нострадамусу. По мнению толкователей творческого наследия французского астролога, он предсказал начало вооруженного конфликта между Россией и Японией в 2019 году. Предполагается, что противостояние продлится двадцать семь лет.