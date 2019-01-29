Младенца из Владивостока отвезли в реанимацию с наркотическим отравлением

В реанимации одной из больниц Владивостока оказалась годовалая девочка с диагнозом "отравление наркотическим веществом". На данный момент угрозы для жизни и здоровья ребёнка уже нет.

В МВД по Приморскому краю сообщили, что наркотики, а именно гашиш, принёс с собой один из друзей родителей малышки. Гости вместе с хозяевами дома сначала пили слабоалкогольные напитки, а затем вышли на балкон, оставив вещи в комнате вместе с ребёнком. Вернувшись, мама девочки заметила у младенца в руках пакет из-под гашишного масла. Вскоре состояние девочки резко ухудшилось, после чего её на скорой забрали в реанимацию токсикологического отделения.

Полиция при осмотре квартиры наркотических веществ не нашла. Медицинское освидетельствование показало, что мать девочки употребляла марихуану, передаёт Lenta.Ru. Помимо госпитализированного младенца, в семье есть и старший ребёнок. Теперь их судьба будет решаться органами опеки.