Кому из россиян положены ипотечные каникулы

Банк России предложил устроить ипотечные каникулы длиной на целый календарный год. Кому и на каких условиях разрешат отдохнуть от ипотеки рассказал первый заместитель председателя ЦБ Сергей Швецов.

Паузы в выплатах положены людям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, сообщает Lenta.Ru. Сюда же относится и потеря работы. В совокупности период так называемых каникул на выплату одного займа составляет 12 месяцев, при этом они должны быть разделены на несколько периодов, каждый из которых не превышает полгода. В Банке России предполагают, что заёмщики должны будут сами решать, приостанавливать ли выплаты на этот период совсем или же только снижать сумму.

Швецов отдельно отметил, что такой отдых никак не скажется на благосостоянии банков, поскольку большое количество заёмщиков предпочитают погашать положенную сумму быстрее, чем прописано в договоре.