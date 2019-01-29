Жителям Металлургического района взялся помогать депутат Госдумы

После закрытия моста в Металлургическом районе местные жители стали испытывать значительные затруднения в передвижении. Путепровод, обветшавший до крайности и признанный аварийным, закрыли на реконструкцию ещё в декабре 2018 года. За помощью челябинцы стали обращаться к депутату Госдумы Владимиру Бурматову.

По инициативе народного избранника была собрана специальная комиссия по решению накопившихся проблем, связанных с текущим ремонтом. В неё вошёл глава Металлургического района Сергей Кочетков, замглавы городской администрации по дорожному хозяйству Владимир Алейников, а также руководители городского общественного электротранспорта. Они совместными усилиями и постарались решить те проблемы, которые накопились на данный момент.

Было принято несколько решений. Первым их стала установка необходимых дорожных знаков, показывающих пути объезда. Вторым решением было изменение маршрутов движения общественного транспорта для состыковки – пассажирам больше не придётся для пересадки идти пешком от одной остановки до другой. Третьим, очень важным решением, стало приведение в порядок двух объездных дорог, это не даст им выйти из строя в весенне-осенний период. И самое главное, по замечанию Владимира Бурматова – реконструкция путепровода будет поставлена под самый пристальный и жёсткий контроль, что позволит закончить все работы не позже планируемых сроков.

Ремонт моста продлится предположительно до конца года, и включает в себя существенное расширение проезжей части, от двухполосной до четырехполосной. По замыслу это позволит использовать его в качестве дублёра дороги на аэропорт.