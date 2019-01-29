Рекордное тепло придет в Москву уже на этой неделе

Уточняется, что последние дни января погоду в Москве и Подмосковье будет определять теплый сектор циклона, который сместится с территории Финляндии на юг Карелии. Как сообщает во вторник портал " Метеоновости ", влажный и довольно теплый воздух из Причерноморья придет в центральные области РФ.

Предполагается, что 30 января столбики термометров покажут ноль – плюс два градуса, а 31 января температура составит плюс один – три градуса.

Ранее сообщалось, что на весну москвичам не следует рассчитывать до апреля, а в марте жителей города ожидают снегопады и гололедица.