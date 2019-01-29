На свалке в Сибири нашли четыре человеческих черепа

На свалке в Канске обнаружили четыре человеческих черепа с огнестрельными ранениями. Следователи предполагают, что они могут принадлежать приговорённым к расстрелу во времена СССР.

Останки были найдены на свалке в километре от жилых домов, передаёт РИА Новости. Эксперты установили, что они принадлежали мужчинам в возрасте от 40 до 50 лет.

"На всех обнаруженных черепах имеются прижизненные огнестрельные повреждения. Давность нахождения останков в земле составляет более 50 лет. По одной из версий следствия, костные останки могут принадлежать лицам, приговоренным к высшей мере наказания и расстрелянным на территории... Канска в период с 1930 по 1970 годы в соответствии с действующими в указанный период времени нормативно-правовым актами", - сообщают в ГСУСК Красноярского края.

Специалисты медико-криминалистической судебной экспертизы смогли воссоздать внешность одного из убитых. Теперь жителей города просят помочь при выяснении личности погибшего человека.