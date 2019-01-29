В Кировском районе эвакуировали администрацию и департамент соцподдержки

Причиной эвакуации стало анонимное сообщение о минировании зданий администрации Кировского района и департамента социальной поддержки и защиты населения.

"Из-за звонка о минировании были эвакуированы департамент социальной поддержки и администрация Кировского района", - сообщил представитель городской мэрии. Сотрудники обоих ведомств были срочно эвакуированы.

Осенью 2017 года в стране наблюдалась похожая ситуация, тогда анонимные сообщения о минировании различных организаций затронули большую часть регионов страны, сообщает РИА Новости. В прошлый раз убытки в связи с эвакуациями составили около 150 миллионов рублей.