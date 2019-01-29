Власти Италии снизили пенсионный возраст

В Италии собираются проводить пенсионную реформу, согласно которой минимальный возраст выхода на пенсию составит 62 года. Раньше этот показатель был равен 67 годам.

Реформа будет проводиться согласно так называемой "Квоте 100", когда для выхода на пенсию возраст гражданина и его трудовой стаж суммарно должны составлять не менее 100 лет, сообщает Lenta.Ru. По предварительным подсчетам, после принятия реформы минимальный возраст выхода итальянцев на пенсию составит 62 года вместо нынешних 67 лет. Президент страны Серджио Маттарелла уже подписал закон о внедрении нововведений.

Вице-премьер Италии Луиджи ди Майо отозвался о новой пенсионной политике страны как о шаге к построению "государства всеобщего благоденствия".