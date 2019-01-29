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На контроле у депутатов

29 января 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

На контроле у депутатов

Вопросы социальной поддержки инвалидов, ветеранов боевых действий и членов их семей обсудили депутаты Законодательного Собрания Краснодарского края на планерном совещании. Его провел спикер краевого парламента Юрий Бурлачко.

Открывая работу, председатель ЗСК подчеркнул, что важнейшей целью социальной политики в стране и в крае является социальная поддержка инвалидов и ветеранов, в том числе и тех, кто посвятил свою жизнь служению Родине, сохранению ее конституционного строя, кто пострадал при исполнении воинского долга по защите Отечества. «Мы в неоплатном долгу перед теми, кто положил свою жизнь и здоровье для нашей мирной жизни. Поэтому меры социальной поддержки, оказываемые государством и направленные на повышение уровня и качества жизни данной категории граждан, должны быть реализованы в полной мере», – отметил Юрий Бурлачко. По информации исполняющего обязанности министра труда и социального развития края Сергея Гаркуши, сегодня в Краснодарском крае проживает 2044 инвалида боевых действий, 30386 ветеранов боевых действий и 3967 членов семей погибших (умерших) инвалидов и ветеранов боевых действий. Всем им оказываются меры социальной поддержки в соответствии с федеральным и краевым законодательством. К их числу относятся ежемесячные денежные компенсации, пособия вдовам и родителям, компенсации по оплате жилого помещения и коммунальных услуг, приобретение льготных проездных документов, выплата целевой материальной помощи, единовременная денежная выплата на приобретение или строительство жилого помещения. Кроме того, на территории Краснодарского края ветераны боевых действий освобождены от уплаты транспортного налога. Юрий Бурлачко поинтересовался, почему в прошлом году два человека не смогли улучшить свои жилищные условия и выделенные на эти цели средства пришлось вернуть в федеральный бюджет. По словам Сергея Гаркуши, это связано с тем, что у граждан не хватило собственных сбережений и они не смогли подобрать себе жилье в рамках предоставленных государством финансовых средств. Председатель комитета по военным вопросам, общественной безопасности, воспитанию допризывной молодежи и делам казачества Евгений Шендрик, в целом отмечая положительную работу министерства, выделил ряд сдерживающих факторов в решении вопроса обеспечения жильем названной категории граждан на территории Краснодарского края. К их числу, по словам председателя профильного комитета, относятся недостаточность федеральных средств, поступающих в краевой бюджет на эти цели; отказ лицами указанной категории от получения меры социальной поддержки в связи с недостаточностью личных сбережений, добавляемых к единовременной денежной выплате на приобретение жилья, и отсутствие

актуальной информации о лицах, являющихся инвалидами и ветеранами боевых действий, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях. По мнению парламентария, устранение названных факторов позволит улучшить ситуацию в этом вопросе. Для этого комитетом предложен ряд рекомендаций в итоговую резолюцию планерного совещания. В ходе обсуждения данного вопроса депутатами были высказаны разные точки зрения, но все сошлись во мнении, что вопросам оказания социальной поддержки инвалидам и ветеранам боевых действий требуется постоянное внимание. Председатель комитета по финансово-бюджетной, налоговой и экономической политике Николай Кравченко предложил министерству вести более детальную разъяснительную работу с этой категорией граждан на предмет участия в льготных кредитных программах. «В крае Сбербанк и ВТБ работают по программам государственных субсидий. При наличии госсубсидии свыше 500 тысяч рублей, эти банки предоставляют кредиты по ставке от 6 до 9 процентов годовых. Это хорошие условия, но об этом нужно людям говорить и разъяснять, что такая возможность существует», – отметил депутат. Подводя итог обсуждению, спикер ЗСК рекомендовал министру принять меры к актуализации сведений о тех, кто стоит в очереди на улучшение жилищных условий. «Мы должны дорожить любой имеющейся возможностью, чтобы улучшить жилищные условия конкретного инвалида, ветерана боевых действий и членов их семей. Для этого и выделяются федеральные средства. Но и претенденты на получение этой субсидии должны понимать свою меру ответственности в своевременном и качественном предоставлении необходимых документов. Поэтому требуется индивидуальный подход к каждому», – подчеркнул Юрий Бурлачко.

Итоги рассмотрения данного вопроса нашли отражение в принятой на планерном совещании резолюции. В ней депутаты дали ряд рекомендаций профильным министерству и комитету по продолжению проводимой работы.

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