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Госпрограммы идут в рост

29 января 2019, 10:35 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

Госпрограммы идут в рост

По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко состоялось совместное заседание четырех комитетов по предварительному рассмотрению внесения изменений в государственные программы в 2019 году. Его провел председатель профильного комитета Николай Кравченко.

Предметом рассмотрения стало внесение изменений в четыре госпрограммы: «Развитие сети автомобильных дорог Краснодарского края», «Развитие здравоохранения», «Развитие образования», «Информационное общество Кубани».

В обсуждении приняли участие председатели комитетов ЗСК Владимир Чепель, Николай Петропавловский, Виктор Чернявский, депутат Алексей Титов, представители отраслевых министерств и ведомств края.

По всем представленным программам на 2019 год предусмотрено увеличение финансирования за счет средств краевого и федерального бюджетов.

Кроме этого, все программы дополняются новыми мероприятиями и целевыми показателями, что даст возможность осуществить региональные проекты в рамках реализации национальных проектов.

Депутаты одобрили представленные изменения и рекомендовали для внесения на ближайшую сессию Законодательного Собрания, которая состоится 30 января.

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