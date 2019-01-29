Актуальные законы в сфере строительства и ЖКХ

Комитет Законодательного Собрания Краснодарского края по вопросам строительства и ЖКХ, возглавляемый Владимиром Лыбаневым, подвел итоги своей деятельности за минувший 2018 год. За это время состоялось 36 заседаний комитета.

По инициативе депутатов кубанский парламент принял 35 нормативных правовых актов. Ключевыми стали законы о дополнительных мерах защиты обманутых дольщиков и о порядке определения в крае органами местного самоуправления границ прилегающих территорий.

Если говорить о первом из названных документов, то он предусматривает содействие обманутым дольщикам в создании и организации деятельности кооператива для завершения строительства проблемного объекта. Инвесторам, взявшим на себя обязанность по защите прав пострадавших людей, предоставляется право на аренду без проведения торгов земельного участка для реализации масштабного инвестпроекта. Краевому департаменту по надзору в строительной сфере вменили в обязанность создавать и вести реестр проблемных объектов, а также реестр домов, возводимых с соблюдением сроков, предусмотренных договорами по предоставлению квартир. Помимо этого, установлен порядок взаимодействия краевых и муниципальных властей для поддержки участников строительства многоэтажек.

Еще одним ключевым документом, разработанным комитетом и принятым ЗСК, стал закон «О порядке определения органами местного самоуправления в Краснодарском крае границ прилегающих территорий». Он позволяет органам местного самоуправления самим определять в правилах благоустройства границы таких территорий в целях их содержания собственниками или иными законными владельцами. Все это значительно повысит уровень благоустройства на территории муниципалитетов.

Помимо этого комитет осуществлял постоянный контроль за ходом реализации уже принятых нормативных правовых актов. Это, к примеру, закон о мерах господдержки по обеспечению жильем людей, потерявших его в результате различных ЧС. В документе были уточнены размеры общей площади жилья, применяемые при расчете соцвыплаты на покупку новых квартиры или дома.

Особое внимание в своей работе комитет уделял изменениям в федеральном законодательстве, приводя в соответствие с ним краевые нормативные правовые акты. Парламентарии проводили мониторинг выполнения курируемых госпрограмм Краснодарского края на своих заседаниях, в том числе выездных. Например, темой обсуждения на рабочих группах комитета неоднократно становился краевой закон об организации и проведении капитального ремонта общего имущества собственников помещений в многоквартирных домах. Парламентарии вели постоянный контроль исполнения региональной программы капремонта. В марте 2018 года по данному вопросу было принято соответствующее постановление ЗСК.

Члены комитета принимали также участие в подготовке резолюций «круглых столов» по вопросам социально-экономического развития муниципалитетов. Данная работа велась в рамках реализации Послания Президента РФ Федеральному Собранию в сферах жилищного строительства, переселения из аварийного жилья, а также водоснабжения, водоотведения и формирования современной городской среды.

В центре внимания парламентариев по-прежнему оставалась тема качественного и бесперебойного водоснабжения населенных пунктов Кубани. В особенности, приморских городов. По поручению спикера ЗСК Юрия Бурлачко члены комитета неоднократно выезжали в муниципалитеты, где знакомились с ходом строительства новых объектов. Администрация Краснодарского края и Законодательное Собрание на протяжении многих лет занимаются масштабной работой, направленной на улучшение сложившейся ситуации. Так, к примеру, было инициировано проведение на Троицком групповом водопроводе проектных, изыскательских и строительных работ. Запущена в эксплуатацию новая ветка водопровода протяженностью 10 километров. Это позволило выйти практически на плановый режим подачи воды в Геленджик и Новороссийск.

На основании запроса комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции депутаты подготовили предложения по повышению уровня пожарной безопасности торгово-развлекательных, культурно-зрелищных и других объектов массового пребывания людей. Данные рекомендации были разработаны во взаимодействии с органами исполнительной власти края, местного самоуправления и членами экспертно-консультативного совета при профильном комитете. По инициативе парламентариев принято и обращение депутатов ЗСК к министру культуры России Владимиру Мединскому по вопросу совершенствования федерального законодательства в сфере владения, пользования и распоряжения объектами культурного наследия. Часть предложений кубанского парламента были поддержаны и нашли свое отражение в федеральном законодательстве.

Очевидным приоритетом деятельности депутатов в прошлом году стала и организация работы региональных операторов по обращению с ТКО. Совместно с комитетом по вопросам использования природных ресурсов, экологической безопасности, санаторно-курортного комплекса и туризма в муниципалитетах по этому поводу было проведено четыре выездных мероприятия.

Комитетом изучен и вопрос обеспечения жильем детей-сирот, в принятом ЗCК постановлении дана оценка работе, проводимой в данном направлении, выработаны рекомендации по ее совершенствованию. Законодательным Собранием совместно с администрацией региона было принято решение выделить в этом году из краевого бюджета на покупку квартир для детей-сирот свыше 1, 7 миллиарда рублей. Это в два раза больше чем в 2018 году.

Начатую работу по всем направлениям своей деятельности комитет продолжит и в дальнейшем.