Скабеева: Береза не стоит даже пуговицы на кителе Морозова
29 января 2019, 09:20 [ «Аргументы Недели» ]
Ольга Скабеева выразила благодарность члену Совета Федерации Игорю Морозову, который заступился за российскую журналистку после того, как украинский депутат толкнул женщину.
Скабеева заявила, что депутат Рады Борислав Береза нее стоит и пуговицы на кителе Морозова, а также подчеркнула, что своими действиями украинский политик опозорил себя. Кроме того, она поблагодарила жителей Украины, поддержавших её, и отметила, что необходимо разделять "украинскую хулиганскую «власть» и чудесный украинский народ".
"Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", написала женщина в своём Instagram.
Также Скабеева заверила, что ждёт справедливости от руководства ПАСЕ и для разрешения конфликта собирается действовать исключительно в рамках закона, потому что "насилие - не наш метод", передаёт Газета.Ру.
Напомним, ранее за российскую журналистку заступился лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который призвал украинского депутата извиниться перед женщиной за грубость.