Скабеева: Береза не стоит даже пуговицы на кителе Морозова

Ольга Скабеева выразила благодарность члену Совета Федерации Игорю Морозову, который заступился за российскую журналистку после того, как украинский депутат толкнул женщину.

Кадыров заступился за телеведущую Скабееву, которую толкнул украинский депутат

Скабеева заявила, что депутат Рады Борислав Береза нее стоит и пуговицы на кителе Морозова, а также подчеркнула, что своими действиями украинский политик опозорил себя. Кроме того, она поблагодарила жителей Украины, поддержавших её, и отметила, что необходимо разделять "украинскую хулиганскую «власть» и чудесный украинский народ".

"Своим поступком так называемый украинский нардеп сам себе выстрелил в голову: и как политик, и как мужчина", написала женщина в своём Instagram.

Также Скабеева заверила, что ждёт справедливости от руководства ПАСЕ и для разрешения конфликта собирается действовать исключительно в рамках закона, потому что "насилие - не наш метод", передаёт Газета.Ру.

Напомним, ранее за российскую журналистку заступился лидер Чеченской Республики Рамзан Кадыров, который призвал украинского депутата извиниться перед женщиной за грубость.