Москвичам советуют не рассчитывать на раннюю весну

Жителям Москвы и области советуют не рассчитывать на раннюю весну в городе в 2019 году. Соответствующее заявление сделал во вторник, 29 января, научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Предполагается, что в марте в Москве будут морозы до 15-20 градусов, которые иногда будут чередоваться с таянием снега, передает "Российская газета".

Снежный покров сохранится в городе минимум до середины апреля, а в феврале и марте и вовсе будут продолжаться мощные снегопады.

Накануне стало известно, что высота сугробов в столице достигла 52 сантиметров, при норме не более 31 сантиметра.