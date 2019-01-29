В качестве наказания учитель заставил детей сидеть в противогазах весь урок

Инцидент случился в Бурятии. В одной из школ учитель наказал семиклассников тем, что заставил сидеть весь урок в противогазах, передаёт КП. Проблему решали на региональном уровне.

В Улан-Удэ учитель ОБЖ школы №58 решил наказать семиклассников за опоздание и заставил детей весь урок провести в противогазах. О случившемся в школе ребята рассказали родителям, которые после услышанного составили жалобу уполномоченному по правам ребенка в Бурятии Татьяне Вежевич. Проведённое расследование подтвердило слова учеников. Чрезмерно строгий учитель получил административное взыскание, а администрации школы поручили провести разъяснительную работу с педагогами.