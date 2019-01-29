В Министерстве юстиции составляют поправки в антикоррупционное законодательство. Их суть заключается в отмене наказания за преступление, которое было совершено "вследствие обстоятельств непреодолимой силы", сообщает КП.

В составлении поправок также задействованы Министерство труда, МВД, Генеральная прокуратура и Следственный комитет. Итоговый вариант вносимых изменений будет освобождать физическое лицо от наказания, если "несоблюдение им ограничений и запретов, требований о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обязанностей, установленных в целях противодействия коррупции, вызвано объективными обстоятельствами, сделавшими невозможным соблюдение вышеуказанных запретов, ограничений, требований и исполнение обязанностей". Список тех самых обстоятельств пока не назван.