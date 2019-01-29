Эксперты сообщили, что зарплаты россиян в 2019 году могут вырасти на 4 процента

Реальная зарплата граждан России в 2019 году может вырасти минимум на 4 процента. Соответствующий прогноз сделали во вторник, 29 января, эксперты Финансового университета при правительстве России.

Предполагается, что реальные доходы граждан, несмотря на увеличение зарплат, не будут демонстрировать рост. Дело в том, что заработная плата является только частью реальных доходов россиян, передает "Российская газета" . Уточняется, что данный показатель начнет расти и даже увеличится на 1 процент в 2020 году. Это объясняется низким темпом роста экономики страны, который достигает менее двух процентов в год.

Эксперты также полагают, что инфляция в России начнет снижаться во второй половине текущего года в связи с сокращением потребительской активности людей.