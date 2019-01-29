Россияне могут заплатить за отсутствующие счётчики

В Госдуму поступило предложение о введении очередного штрафа для населения. Он будет грозить тем, кто отказался ставить счётчики газа. Инициатор предложения считает, что такие меры помогут решить проблему с платежами.

Идею подал глава комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, сообщает РИА Новости. Его предложение заключается в том, чтобы начать штрафовать всех тех, кто отказывается ставить счётчики на газ. Такое решение позволит снять ответственность с компаний и перенести её на самих людей.

Россияне должны были озаботиться установкой счётчиков ещё до 2012 года. Но тогда от этого отказалось более миллиона граждан. Сейчас до сих пор не все жители страны установили счётчики на газ. Завальный выразил мнение, что его инициатива позволит решить вопрос неплательщиков по всей стране, в том числе и на Кавказе.