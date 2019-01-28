Депутат Рады, толкнувший Скабееву, ответил на предупреждение Кадырова

Украинский депутат Борислав Береза ответил на требование главы Чечни Рамзана Кадырова извиниться. По его мнению, извиняться перед российской журналисткой Ольгой Скабеевой ему не за что. Кадыров заступился за телеведущую Скабееву, которую толкнул украинский депутат

По словам Березы, СБУ должна будет определить, можно ли трактовать обращение главы Чеченской Республики в его адрес как угрозу. Пока же он не видит особых причин для волнения по этому поводу.

"Я считаю, что если бы что-то было более менее серьезное, они (СБУ) мне бы сообщили", – сказал он, добавив, что не считает себя обязанным извиниться, и уточнив, что не собирается ходить с охраной.

Напомним, ранее глава Чечни заступился за телеведущую, которую толкнул депутат. Рамзан Кадыров потребовал, чтобы обидчик извинился перед ней, пока Береза не заработал заслуженную "оплеуху".