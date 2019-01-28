Россия теряет население: какие регионы в плюсе, какие в минусе

По данным Росстата на 1 января 2019 года население составляло 146 млн 793,7 тыс. человек, это на 86,7 тыс. меньше цифр за предыдущий год.

Какие регионы дают прирост населения, а какие в будущем могут стать «вымирающими»?

Рейтинг рождаемости возглавляет республика Тыва (41,95 баллов) и три кавказских региона – Чечня (41,88 баллов), Ингушетия (37,30 баллов) и Дагестан (36,86 баллов).

Баллы присвоены регионам по результатам анализа пяти критериев:

«рождаемости», «прироста населения», «числа детей на 1 женщину», «количества искусственных прерываний беременности», а также «уровня социального комфорта для рождаемости».

Последние позиции этого рейтинга заняли – Ленинградская (24,33), Псковская (25,45) и Магаданская области (25,79).

Одна из главных причин уменьшения численности населения - женщины стали рожать первенца примерно на пять лет позже.

В среднем возраст женщины, которая впервые становится матерью – 26 лет. Кроме того, вырос перерыв между первым и вторым ребенком и составил 6-7 лет. Все это, по утверждению врачей, увеличивает риски рождения ребенка с патологиями и пороками развития.

Президент Российского общества акушеров-гинекологов Владимир Серов заявил, что самый лучший возраст для первых родов, с точки зрения гинекологии, – это 17-19 лет, но с учетом современного уклада жизни оптимальный возраст для первых родов – 20-22 года.

Профессор кафедры труда и соцполитики Института госслужбы и управления РАНХиГС Александр Щербаков считает, что «более пассивное демографическое поведение женщин объясняется их желанием в первую очередь удовлетворить свои карьерные амбиции и упрочить материальное положение. И только потом уже стать матерью. В итоге многие просто не успевают родить больше одного ребенка».

Росстат привел данные, которые, к сожалению, не радуют. Один ребенок — у 36,8% россиянок.

Двое детей — у 26,5% женщин

Трое и больше — у 7%.

И почти у 30% детей нет.

Практически все эксперты сходятся во мнении, что только более активная социальная политика государства позволит вывести демографические показатели на устойчивый положительный тренд.