Существует угроза тиражирования украинского раскола

Опробованная на Украине, технология раскола может быть применена и против других православных церквей, считает депутат Госдумы Сергей Гаврилов. По его словам, интересы главных организаторов украинской драмы – стран Запада – простираются очень широко.

«Существует угроза тиражирования украинского раскольнического проекта. Это не просто раскол, это создание экстремистской организации в религиозной оболочке при поддержке США и Европы – для обработки местных радикальных элементов и управления населением. Подобно тому, как Украину отрывают от России, возможны попытки раскола в Македонии и Черногории с целью оторвать их от Сербии. Уже начались выступления такого рода в Ливане, находящегося под юрисдикцией Антиохийской Церкви. Ситуация сдерживается тем, что православные арабы, наученные опытом ближневосточных войн и борьбы с терроризмом, категорически не приветствуют подобные расколы. Когда отдельные представители ливанского клира зондируют почву по наущению своих западных партнёров, это встречает резкое неприятие».

Ранее «АН» сообщали, что в самое ближайшее время ожидается визит в Россию патриарха Иоанна Х – главы Антиохийской Церкви (с центром в сирийском Дамаске). Он намерен поздравить главу РПЦ с десятилетием патриаршего служения и обсудить угрозу ливанского раскола.