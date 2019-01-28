Итальянские парламентарии развивают деловые и культурные связи с Крымом

На выходных Керчь посетил депутат итальянского парламента Вито КОМЕНЧИНИ, который хорошо известен своей твердой позицией о принадлежности Крыма. Также он не раз бывал на юго-востоке Украины и активно выступает за прекращение конфликта и признание ЛНР и ДНР, пишут «Аргументы недели-Керчь».

Итальянского парламентария встречал глава муниципального образования Керчи Николай ГУСАКОВ, с которым они провели ряд переговоров. Как сообщает официальный источник горсовета, были намечены направления по дальнейшему углублению взаимодействия между законодательными собраниями. Напомнили, что уже в период российской действительности Керчью был подписан Меморандум о сотрудничестве между Керченским городским советом Республики Крым и Муниципалитетом провинции Реджо-ди-Калабрия.

Таким образом, можно сказать, что итальянские гости не раз бывали на керченской земле. А мощная поддержка в лице общины итальянцев Крыма «Черкио» позволяет муниципальным властям более эффективно развивать деловые и культурные связи.

Депутат итальянского парламента принял участие в мероприятиях, приуроченных ко Дню памяти жертв итальянских репрессий. Память погибших итальянцев почтили минутой молчания в зале совещаний. По окончании официальной встречи, по традиции, гости и потомки репрессированных итальянцев возложили на набережной венок на воду в память о своих предках, сообщает пресс-служба городского совета Керчи.