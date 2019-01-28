Московские школьники заболели корью из-за отказа родителей от прививки

Заболевшие корью ученики школ Москвы, где объявили карантин, не были привиты от данного недуга. С таким заявлением выступили в столичном управлении Роспотребнадзора.

В сообщении, распространенном пресс-службой ведомства, говорится, что с прошлой пятницы в двух городских школах обнаружили два очага заболевания корью. В школе №1434 заболели трое детей из одной семьи. Все они не были привиты по причине отказа родителей. Еще один случай кори зафиксировали в школе №1797, ребенок также не привит.

В настоящее время в названных учебных учреждениях проводятся противоэпидемические мероприятия. Организованы медицинские осмотры, профилактическая иммунизация, медицинское наблюдение за контактными лицами. Также в школах усилили противоэпидемический режим и отменили массовые мероприятия.



В Роспотребнадзоре напомнили, что в случае контакта с переносчиком кори не получившие прививку от нее и ранее не болевшие люди заболевают в 100% случаев. Первую прививку детям делают в возрасте 12 месяцев, вторую - в шесть лет, перед поступлением в школу.