Эксперт: К потребительской корзине не следует относиться серьезно

Специалисты Федерального исследовательского центра питания и биотехнологии советуют добавить в потребительскую корзину россиян больше мяса, рыбы, творога и яиц. Количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли хотят сократить.

«Этот институт готовит рекомендации по национальному питанию населения, которые затем утверждает Минздрав. Что касается потребительской корзины, то это инструмент, который вовсе не предназначен, чтобы граждане питались строго соответственно с набором товаров, в него входящих. Он предназначен для неких ориентировочных расчётов, которые позволяют государству оценивать возможные издержки. Государство не берет на себя никакой ответственности за то, чтобы обеспечить людям, которые действительно нуждаются в средствах, доплату, которая позволила бы им приобретать необходимые товары и услуги. Все это имеет такой абстрактный смысл, в этом самый главный дефект нашей социальной политики», - прокомментировал председатель Союза потребителей России Пётр Шелищ. Об этом сообщает НСН.

Врач-эндокринолог, диетолог к. м. н. Екатерина Иванникова рассказала, что жареная пища вредна для здоровья, особенно для женщин старше 50 лет, пишет NEWS.ru.

«Это повышает риски развития атеросклероза, ишемической болезни сердца, инфаркта, инсульта, что может стать причиной преждевременной смерти», — отметила она.