В Домодедово в результате ДТП со снегоходом погиб подросток

Как передает пресс-служба областного главка МВД, в результате ДТП со снегоходом в Домодедово погиб 13-летний подросток. Было заведено уголовное дело.

26 января на Южной улице мужчина на снегоболотоходе сбил подростка. Мальчик погиб на месте, пишет сайт Подмосковье сегодня.

«По факту ДТП возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ «Нарушение ПДД, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения, и повлекшее по неосторожности смерть человека». Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет», - сообщили в главке.

Ранее НСН с ссылкой на «Невские новости» сообщила о том, что на Невском путепроводе произошла авария с участием семи автомобилей.