Москва даст 116 млн руб на приют для подростков в Севастополе

Правительство Москвы выделило 116 миллионов рублей на создание в Севастополе социального приюта для подростков. Соответствующая информация была озвучена во время аппаратного совещания в правительстве главой департамента труда и социальной защиты населения Севастополя Станиславом БОРИСЕНКО, пишут «Аргументы недели-Крым».

«Прошу поддержать порядок расходования средств межбюджетного трансферта из бюджета Москвы бюджету Севастополя на социальный приют для детей-подростков – 116 миллионов рублей», - цитирует слова БОРИСЕНКО «РИА Новости».

Напомним, что правительства Москвы и Севастополя подписали соглашение о сотрудничестве в ноябре прошлого года. Столица намерена инвестировать в сферу образования, здравоохранения, спорта, городского хозяйства Севастополя более 22 миллиардов рублей. Средства потратят на ремонт и строительство объектов социальной сферы и инфраструктуры.