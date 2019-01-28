В Евпатории может быть создана местная версия детского центра «Артек». Глава горадминистрации Андрей ФИЛОНОВ предложил создать его на базе санатория имени Юрия ГАГАРИНА, пишут «Аргументы недели-Крым».

Своей мыслью ФИЛОНОВ поделился с журналистами, передает «Крыминформ». По его словам, инвестиционный пакет для включения данного объекта в федеральную целевую программу уже разрабатывается.

Сейчас идет борьба за этот проект, отметил глава администрации. Местным властям хочется создать свой маленький «Артек». Что касается финансовой стороны вопроса, тут речь идет о сумме свыше 600 миллионов рублей.