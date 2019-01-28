Антиохийский патриарх Иоанн X прибывает в Москву

Об этом «Аргументам надели» сообщил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, председатель думского комитета по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений.

«Визит патриарха Иоанна X в Россию состоится в самое ближайшее время, это информация со стопроцентной достоверностью, – говорит депутат. – Обсуждать будем, в частности, опасность раскола Антиохийской Православной Церкви, инициируемого американцами».

Ранее патриарх антиохийский и всего Востока Иоанн Х выразил поддержку Московскому Патриархату в связи с церковным расколом на Украине. На встрече с российской делегацией в Дамаске он назвал эти события политическим процессом в религиозной оболочке и высказал опасение, что украинские раскольники рискуют отдалиться от православия и превратиться в экстремистов.

Антиохийская Церковь – одна из древнейших православных церквей мира, образовалась около 37 года первого века от Рождества Христова. Её юрисдикция – Сирия, Ливан, Ирак, Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Оман, а также арабские приходы в Европе, Северной и Южной Америках, Австралии. Общее количество прихожан – порядка 2 млн. чел. Резиденция главы Антиохийской Церкви расположена в сирийской столице – Дамаске. Иоанн X возглавляет Церковь с 2012 года.