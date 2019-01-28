Выставка Архипа Куинджи в Третьяковке возобновила работу

В понедельник, 28 января, в Инженерном корпусе Третьяковской галереи возобновила свою работу выставка великого русского художника Архипа Куинджи. Экспозиция после инцидента работает в обычном режиме.

Понедельник является выходным днем в московских музеях. Однако в связи с тем, что выставка Архипа Куинджи пользуется большой популярностью, а также в связи со скорым завершением экспозиции, руководство Третьяковки решило продлить ее работу. Теперь по понедельникам посещение выставки открыто для групп пенсионеров, а с 15.00 – для остальных посетителей.

Посетители выставки утверждают, что их интерес вызывают непосредственно полотна великого художника, а вовсе не произошедший ранее инцидент с кражей картины, сообщает РИА Новости.