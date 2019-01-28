Бывший глава компании "Дальспецстрой" Дмитрий Савин найден мертвым в своей квартире в одном из домов на Привольной улице на юго-востоке Москвы. Тело Савина обнаружил его сын вчера вечером. В столичном управлении СК России подтвердили, что проводят проверку по факту гибели мужчины.

По предварительным данным, экс-глава "Дальспецстроя" покончил с собой, - передает РИА Новости.

Дмитрий Савин возглавил "Дальспецстрой" после того, как бывшего руководителя компании Юрия Хризмана в октябре 2014 года обвинили в присвоении почти двух миллиардов рублей, выделенных на строительство космодрома Восточный.

В марте 2015 года Савин ушел с поста "по собственному желанию" и стал заместителем руководителя компании. В апреле 2015 года он был уволен с этой должности по требованию вице-премьера Дмитрия Рогозина после скандала с невыплатой зарплаты строителям космодрома Восточный. Рогозин тогда сообщил, что поручил главе Спецстроя Александру Волосову уволить Савина за попытку скрыть проблему с невыплатой зарплаты. "Оказывается, этот деятель не только скрывал проблемы с невыплатой зарплат рабочим, но и устроил к себе в контору собственную жену, выплатив ей за месяц 800 тысяч рублей. Деньги он обязан вернуть", — написал тогдашний вице-премьер Рогозин в Facebook.