Стало известно, когда в Москву вернутся снегопады

Сегодня синоптики рассказали, когда в Москву вернутся снегопады. В минувшие выходные на столицу обрушились метели, которые привели к дорожно-транспортным происшествиям и серьезным заторам.

По словам метеорологов погодного центра "Фобос", возвращения снегопадов можно ожидать уже в грядущий вторник, 29 января, передает "Росбалт".

Уточняется, что интенсивность осадков будет не слишком большой, однако продолжаться они будут вплоть до четверга, 31 января. Температура воздуха в середине недели составит около +1 градуса, однако уже в пятницу столбики термометров снова упадут, вследствие чего на дорогах возникнет гололедица.