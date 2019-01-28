Правительство ФРГ прокомментировало выделение 12 млн евро блокадникам Ленинграда. 27 января в Санкт-Петербурге проходили памятные пероприятия, ровно 75 лет назад Ленинград был полностью осовобожден от блокады. Сколько же на самом деле людей погибло в блокаду Ленинграда?

В немецком правительстве заявили, что предоставление Германией 12 миллионов евро для поддержки блокадников говорит о том, что Берлин осознает свою историческую ответственность, - сообщает РИА Новости.

О том, что Германия выделила 12 миллионов евро на модернизацию госпиталя для ветеранов и создание германо-российского центра встреч, ранее сообщалось в заявлении, распространенном МИД ФРГ.

Мария Захарова высказалась по поводу 12 миллионов евро, переданных Германией блокадникам Ленинграда

В день 75-летия полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады президент РФ Владимир Путин принял участие в памятных мероприятиях, приуроченных к годовщине. В Ленинграде умер его старший брат Виктор, которому было всего два года.

Путин вчера возложил цветы к памятнику «Рубежный камень» на военно-историческом комплексе «Невский пятачок», посетил Пискарёвское мемориальное кладбище, где почтил память погибших ленинградцев и защитников города, возложив венок к монументу «Мать-Родина».