Смолов рассказал в интервью Собчак о ситуации вокруг Мамаева и Кокорина

Нападающий "Локомотива" и сборной России Федор Смолов рассказал телеведущей Ксении Собчак о ситуации вокруг своих друзей- футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева. Полное интервью Федора Смолова Ксении Собчак опубликовано в сети. "Вот он, мой герой": Собчак опубликовала видео с обнаженным футболистом

Кокорин и Мамаев избили чиновника и водителя ведущей Первого канала и оказались в СИЗО. Уже несколько месяц футболисты не тренируются.

Смолов сразу после скандала поддержал друзей. Сейчас он рассудил, что его коллеги "сами виноваты и абсолютно точно должны понести наказание", но уж чересчур суровое у них наказание.

Друг Смолова - Мамаев. "Они сами виноваты и абсолютно точно должны понести наказание. Это 100%, несмотря на дружбу. Но я считаю, что это наказание слишком необоснованное, суровое и жестокое по отношению к ним. Я дружу больше с Пашей. Знаю всю ситуацию, и поэтому мне жалко", - признался Смолов. "Не нужно устраивать из этого показательную порку", – сказал Смолов в интервью Собчак.