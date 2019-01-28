Высота сугробов в Москве составила 52 сантиметра

Днем в понедельник, 28 января, стало известно, что высота сугробов в Москве вновь увеличилась. Согласно последней информации синоптиков, снежный покров в столице достиг в высоту 52 сантиметров.

В Гидрометцентре России отметили, что норма для данного времени года составляет 30 – 31 сантиметр, сообщает сегодня портал m24.ru.

Напомним, ранее специалисты информационного центра транспортного комплекса столицы порекомендовали московским автомобилистам пересесть на общественный транспорт, поскольку личные машины часто мешают работе снегоуборочной техники. Это в свою очередь приводит к заторам на дорогах.