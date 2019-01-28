В Москве пропал 17-летний подросток Ярослав Байтеряков. О судьбе парня нет никакой информации с 26 января. В тот день москвич ушел из дома на улице Каховка, и до настоящего времени его местонахождение неизвестно.

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ОМВД России по району Нагатино-Садовники устанавливают местонахождение пропавшего Байтерякова Ярослава Сергеевича, 23.06.2002 года рождения. На сайте московской полиции опубликованы фото и приметы юноши: славянской внешности, на вид 16-17 лет, рост 180-185, волосы темно-русые, худощавого телосложения.

Был одет: берцы черного цвета, штаны черного цвета, пуховик черного цвета, черные перчатки, солнцезащитные очки черного цвета.

Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону (499) 320-55-16 или в службу «102» (с мобильных номеров – «112»).