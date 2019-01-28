Подозреваемый в похищении картины Куинджи заявил о невиновности

Задержанный по подозрению в хищении картины Архипа Куинджи "Ай-Петри. Крым" 31-летний мужчина заявил, что не совершал никаких преступлений. Подозреваемый в хищении картины был задержан по горячим следам в поселке Заречье Московской области.

В Кремле оценили охрану в Третьяковке после похищения картины

На вопрос оперативников, понимает ли, за что он задержан, мужчина ответил: "Без понятия. Я не совершаю преступлений, я законопослушный гражданин России. Я не нарушаю Конституцию РФ и законы", – передает ТАСС. Он утверждал, что никогда не привлекался к уголовной ответственности и ранее не был судим.

По факту хищения из Третьяковской галереи возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного статье 164 УК РФ "Хищение предметов, имеющих особую ценность". Подозреваемый рассказал оперативникам, что спрятал похищенную картину на территории строящегося объекта в Одинцовском районе, где она и была изъята полицейскими.

По предварительным данным преступление совершено из корыстных побуждений. По данным МВД, подозреваемый в декабре 2018 года задерживался столичной полицией за хранение наркотиков и является фигурантом уголовного дела. На момент задержания он находился под подпиской о невыезде.