В Стамбул отправили тела 4-х моряков, погибших при пожаре в Керченском проливе

Тела четырех погибших при пожаре на танкерах моряков сегодня отправят в Стамбул. Они уже отправлены самолетом из Крыма в Москву, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом сообщил заместитель главы администрации города Дилявер МЕЛЬГАЗИЕВ.

Оставшиеся шесть погибших являются гражданами Индии. Сейчас с представителем посольства этой страны ведется работа по оформлению документов для их отправки.

«Тоже в ближайшее время будут направлены», – цитирует МЕЛЬГАЗИЕВА «Крыминформ».

Напомним, вечером в понедельник, 21 января, в Керченском проливе случился пожар. Загорелись два судна – «Маэстро» и «Канди», которые шли под флагом Танзании. На борту обоих судов находились 32 человека, граждане Турции и Индии. ЧП произошло в процессе перекачки топлива с одного корабля на другой. В результате погибли 10 человек, были спасены 12, остальных не нашли. Пострадавших привезли в больницу Керчи, а позже выписали. По факту гибели людей Следственный комитет возбудил уголовное дело.