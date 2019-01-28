Потребительская корзина может подорожать на 30% через 2 года
28 января 2019, 12:35 [ «Аргументы Недели» ]
Потребительская корзина россиян может подорожать на 30 процентов через два года. Это связано с тем, что эксперты предложили добавить в потребительскую корзину больше мяса, рыбы, творога и яиц. В Федеральном исследовательском центер питания и биотехнологии рассказали, что диетологи обеспокоены ростом числа россиян, страдающих от диабета, избыточного веса и ожирения.
Эксперты рекомендовали сократить в корзине количество хлеба, растительных жиров, сахара и соли, в содержание мяса и мясопродуктов предложили увеличить на 5%, рыбы — на 16%, творога и яиц — на 14%, птицы — на 11%, на 17% - овощей и фруктов. Потребительскую корзину должны обновить к 2021 году.
Эксперты в сфере торговли отметили, что предложено добавить в корзину самых дорогостоящих продуктов, - сообщают "Известия".
Если предложения центра питания будут приняты, продуктовый минимум может подорожать на 30 процентов.