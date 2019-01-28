Искусственный интеллект доказал свое превосходство над человеком

Искусственный интеллект (ИИ) взял новый рубеж. Одна из дочерних компаний американского холдинга Alphabet обучила нейронную сеть, которая, просто поиграв сама с собой в Starcraft II пару недель, смогла одержать победу над двумя топовыми геймерами из мирового рейтинга.

Таким образом, ИИ впервые в истории взял верх над человеком в игре «с неполной информацией», где не всегда и не полностью можно видеть действия своего противника. Ранее ИИ безоговорочно побеждал лишь в играх с полной определенностью, таких, как шахматы или го.

Как пишет Telegram-канал «Экономика цифровой эры», выигрыш нейросети в Starcraft II свидетельствует о том, что существует практическая возможность научить ИИ действовать в условиях полной неопределенности и неограниченного числа факторов, влияющих на принятие решений. Это означает, что в будущем ИИ сможет осуществлять стратегическое и тактическое планирование, вести военные действия или реализовывать экономическую программу не менее эффективно, чем человек.