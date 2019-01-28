В Саратове уволили чиновницу, огранизовавшую учителей на уборку снега

В Саратове уволили чиновницу - начальника отдела образования администрации Октябрьского района - после скандала с уборкой снега учителями. Новость о том, что учителя занимаются уборкой снега, облетела СМИ. "Субботник" 24 января был в школе № 95. На улице стоял 20-градусный мороз.

В Госдуме обратили внимание на учителей, убирающих снег

Учителя складывали снег у мешки для мусора. Наказана не только чиновница. Выговор объявлен ее непосредственному руководителю и директору школы №95, - сообщила пресс-служба мэрии. Глава городской администрации Саратова Михаил Исаев поддержал решение об увольнении чиновницы.

Проверка показала, что руководство школы и профильные чиновники районной администрации приняли "самостоятельные решения, которые привели к непониманию и возникновению данной проблемы".

Однако учителя говорят, что вышли на "субботник" и убирали снег в мешки добровольно и готовы так поработать еще раз, - пишут саратовские СМИ. На сайте "Лица губернии" появилось обращение педагогов к министру образования Саратовской области Ирине Седовой.