У памятника вежливым людям в Симферополе установят круглосуточную охрану

В целях предотвращения в дальнейшем осквернения монумента в непосредственной близости от него установят круглосуточную охрану, пишут «Аргументы недели-Крым».

Об этом «Аргументам недели – Крым» рассказал источник в Государственном совете Крыма. Госсовет якобы и намерен инициировать защиту памятника силами Росгвардии.

Напомним, что вчера, в воскресенье 27 января 2019 года, злоумышленник облил композицию, состоящую из военного, девочки и собачки краской. Все свое хулиганство вандал сосредоточил на военном, девочка и собачка не пострадали.