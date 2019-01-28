Спасенному на Увильдах лебедю удалили дробь из крыла

Раненому лебедю, которого спасли от замерзания на Увильдах, сделана операция по удалению дроби из крыла. Пока неизвестно, сможет ли он вернуться в естественную среду обитания, но прогнозы на его выздоровление хорошие.

Как сообщает агентство Полит74, операцию сделал известный челябинский ветеринарный врач, основатель фонда защиты диких животных «Спаси меня» Карен Даллакян. После спасения лебедь находился в приюте фонда. Для извлечения дроби потребовалось больше часа. Как отмечает ветеринар, операция была сложной. Нужно было не задеть важные сосуды, которые находились возле застрявшей дроби, и сохранить недавно сросшиеся кости крыла.

Напомним, помощь в спасении замерзавшего лебедя оказал депутат Госдумы РФ Владимир Бурматов. Он лично присутствовал на операции по извлечению дроби, а ранее настоял на возбуждении уголовного дела против браконьеров, ранивших краснокнижную птицу.

- Необходимо довести до конца расследование уголовного дела. За это сейчас предусмотрена серьезная ответственность: пять лет лишения свободы. Важно, что полиция начала этому уделять повышенное внимание, потому что, ощущая свою безнаказанность, браконьеры могут творить что угодно, - сказал Владимир Бурматов.

Волонтеры Владимира Бурматова обеспечили лебедя большим запасом корма. Птице сейчас необходим отдых и усиленное питание, чтобы она могла восстановиться до наступления весны.