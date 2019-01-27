В блокадном Ленинграде автотранспорт перевели с бензина на дрова

Помимо дефицита продовольствия в блокадном Ленинграде испытывался острый дефицит топлива. Железная дорога была перерезана, уголь доставлять стало невозможно. С бензином была тоже большая проблема, и транспорт оперативно перевели с бензина на дрова.



Такое, оказывается, возможно. Умельцы быстро создали соответствующие двигатели, оборудовали ими более ста машин. Переобучили водителей управлять такими автомобилями. В основном это касалось транспорта, занимавшегося перевозками. Могут же люди в критические моменты концентрироваться и творить чудеса.



