Сколько же на самом деле людей погибло в блокаду Ленинграда?

На Нюрнбергском процессе СССР заявил о 632 тыс. погибших ленинградцев за время блокады города. В настоящее время историки говорят о полутора миллионах. Почему так резко разнятся цифры?



В Нюрнберге были представлены именные списки погибших от голода, плюс погибшие во время бомбардировок и обстрелов, всего 649 тыс. человек. Но на самом деле зимой 1942 года, когда смертность резко возросла, люди перестали ходить в ЗАГС и простаивать в длинных очередях на регистрацию смерти - нужно было выживать самим, отоваривать продуктовые карточки, чем-то отапливать помещения. Историки пытались подсчитать погибших по могилам, но ведь были и братские захоронения.



Более точную статистику дали продуктовые карточки. За минусом отправленных в эвакуацию. Таким образом получилось около 800 тысяч погибших блокадников. К ним добавили погибших по пути в эвакуацию. Вот и получилось больше миллиона человек.



