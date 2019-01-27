Путин возложил цветы к мемориалу на Пискаревском кладбище

Президент Российской Федерации Владимир Путин возложил в воскресенье цветы на Пискаревском мемориальном кладбище к монументу "Мать-Родина" в честь 75-й годовщины снятия блокады Ленинграда.

Возле монумента глава России поправил ленточку на венке и принял участие в минуте молчания. Для российского лидера посещение Пискаревского кладбища в дни памяти о снятии блокады давно стало традицией.

Здесь же в братской могиле похоронен его брат Виктор, скончавшийся в годы блокады. По пути от Вечного огня к монументу "Мать-Родина" президент Росии остановился, чтобы возложить цветы у его могилы.

Лидер российского государства также ознакомился с экспозицией выставки, подготовленной на площадке объединения "Ленрезерв" к 75-летию освобождения Ленинграда от блокады, сообщает пресс-служба Кремля.

































Фото: kremlin.ru