Пригородные поезда пустят по Крымскому мосту

Пригородные поезда планируется запустить по Крымскому мосту к концу 2019 года по маршруту Феодосия - Анапа. Об этом сегодня сообщили журналистам во ФГУП "Крымская железная дорога" (КЖД).

Предполагается, что за сутки в оба направления по нему после открытия движения будут проезжать 47 пар пассажирских и грузовых поездов, сообщает в воскресенье, 27 января, РИА Новости.

В частности, между Анапой и Феодосией планируется запустить четыре пары электричек. В перспективе - открытие пассажирских направлений до Севастополя из Санкт-Петербурга, Москвы, Кисловодска.

Также станциями назначения станут Симферополь, Феодосия и Евпатория. При этом отмечается, что один из поездов маршрута Москва - Симферополь, возможно, будет состоять из двухэтажных вагонов.