Почему выросли цены на курятину?

Цены на курятину за январь 2019 года выросли почти на 22%. 14 января цены поднимались на 22,4% по сравнению с 2018 годом.

Подорожали также и куриные яйца.

"Цены на птицеводческую продукцию надо сравнивать не с предыдущим месяцем, а со средними по году. Потому что цена скачет туда-обратно каждый месяц, но почему вы не звонили мне летом, когда цены снижались?", - отметила гендиректор Российского птицеводческого союза Галина Бобылева. Об этом сообщает Ридус.