Обязательства перед Фондом кино, возникшие в связи с созданием одного из полнометражных мультфильмов франшизы "Смешарики", стали поводом для подачи в Тверской суд Москвы искового заявления.

Он был зарегистрирован в арбитражном суде еще в декабре прошлого года. Фонд кино подал иск о взыскании с ООО "Смешарики" финансовых средств, полученных обществом на создание полнометражной ленты.

Мультипликационный фильм с забавными говорящими зверьми в прокате окупился, однако деньги Фонду кино возвращены не были. Сумма иска составляет 82 млн рублей, сообщает в воскресенье РИА Новости.