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В Госдуме обратили внимание на учителей, убирающих снег

27 января 2019, 16:57 [ «Аргументы Недели» ]

В Госдуме обратили внимание на учителей, убирающих снег
фото: соцсети

Депутат Госдумы считает необходимым проверить фотографию, на которой учителя саратовской школы собирают снег в мешки. По его словам, надо пресекать такое отношение к людям.

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Депутат Госдумы от Саратовской области Николай Панков заявил, что необходимо проверить на подлинность фотографию, на которой учителя саратовской школы №95 собирают лопатами снег в мешки для листьев. Политик нашёл недопустимым такое отношение к педагогам, сообщает РИА Новости. Также Панков выразил надежду, что мэр города Михаил Исаев вместе с министерством образования разберётся в произошедшем и примет необходимые меры.

«Аномальные снегопады требуют использовать все резервы, но должен быть здравый смысл во всем. Может, кому-то из чиновников голову отморозило. Если не фейк, и факт с учителями имел место, надо пресекать такое отношение к людям», сказал Панков.

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